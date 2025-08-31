bogdanovic

Serbia, ecco la decisione dei Clippers su Bogdan Bogdanovic: doccia gelata

La Serbia ha ricevuto questa mattina i risultati degli esami di Bogdan Bogdanovic, uscito nel primo tempo della partita contro il Portogallo per un infortunio muscolare. Il capitano della Nazionale balcanica, nonché secondo miglior giocatore dopo Nikola Jokic, ha riportato uno stiramento: per lui EuroBasket finisce qui, dopo una sola partita e qualche scampolo della seconda. Una notizia pessima per la Serbia, candidata alla vigilia a vincere questo Europeo e ora almeno in parte ridimensionata, nonostante le 3 vittorie su 3 partite finora.

I Los Angeles Clippers, la squadra di Bogdanovic, hanno deciso di far volare il giocatore subito negli USA per fare i dovuti accertamenti e iniziare il processo di recupero in vista della stagione NBA.

In assenza di Bogdanovic, il capitano della Serbia sarà Stefan Jovic. La squadra di Pesic è una delle tre già qualificate alla fase successiva dell’Europeo dopo sole 3 partite: restano ancora da affrontare nel girone la Repubblica Ceca e la Turchia, partita che probabilmente determinerà chi chiuderà al primo posto.

Foto: FIBA

