Serbia, morto a soli 38 anni l’ex giocatore della nazionale Dragan Labovic

È un giorno di lutto per il basket serbo: è scomparso all’età di soli 38 anni l’ex giocatore Dragan Labovic, secondo i media locali a causa di un arresto cardiaco.

Labovic, classe 1987, faceva parte della generazione di giocatori che è poi arrivata a vincere tanti trofei con la Nazionale. Nel 2006 e nel 2007 vinse due ori europei U20 al fianco di futuri campioni come Milos Teodosic e Milenko Tepic. A differenza loro, però, sebbene Labovic era considerato un talento in rampa di lancio, la sua carriera ha preso tutt’altra direzione.

Il giocatore serbo, dopo essere stato anche convocato per EuroBasket 2007, non ha mai raggiunto i più alti livelli del basket europeo, militando per vari anni tra Germania, Russia, Libano, Romania, Turchia, Finlandia e Macedonia del Nord, per poi ritirarsi nel 2019. Nel 2007 Labovic fu MVP della Coppa di Serbia con il KK FMP, club con cui fu anche top scorer di ABA League nel 2009.