Serge Ibaka perentorio: “Ho detto a Kawhi Leonard che deve essere il nostro leader”

Serge Ibaka è arrivato da poco ai Los Angeles Clippers ma sembra essersi già ritagliato uno spazio importante nello spogliatoio della franchigia californiana.

Il lungo spagnolo, infatti, ha “investito” Kawhi Leonard della carica di guida della squadra dopo la clamorosa sconfitta contro i Dallas Mavericks, apprezzando le sue doti di leadership.

Non appena sono arrivato ho detto a Leonard che deve essere lui il nostro leader, che c’è bisogno della sua guida e che deve dare l’esempio ai compagni. Non deve solamente segnare ma anche dimostrare a tutti che darà sempre il massimo per vincere il titolo, convincendo tutti a seguirlo. Credo che riesca a interpretare bene questo ruolo: parla con tutti e si allena duramente sia prima che dopo le sessioni.