Sergio Llull non poteva essere squalificato dal giudice di EuroLega: ecco perché

Nonostante 21 giocatori abbiano ricevuto un’espulsione in Gara 2 della serie al meglio delle cinque dei playoff di EuroLeague, costringendo gli ufficiali di gara alla sospensione in favore della Partizan Mozzart Bet, solo quattro alla fine hanno subito una sanzione definitiva, tra i quali non c’è Sergio Llull.

Oltre a rivedere le riprese video e ad emettere le sanzioni, il giudice disciplinare indipendente di Euroleague Basketball ha anche spiegato le sue decisioni.

È un dato di fatto che Sergio Llull del Real Madrid abbia scatenato la rissa per liberare la panchina ed è stato punito con un fallo antisportivo. Tuttavia, non ha commesso alcuna aggressione fisica durante la rissa ed è stato tra i pochi giocatori a evitare l’espulsione. Poiché non è stato espulso, non sarebbe potuto essere sanzionato dal giudice.

Per quanto riguarda i 21 giocatori nella gamma di possibili ulteriori punizioni per il loro coinvolgimento nella rissa, Guershon Yabusele è stato sospeso per cinque partite e il compagno di squadra del Real Madrid, Gabriel Deck, è stato fermato per una gara. Sul lato opposto, Kevin Punter e Matthias Lessor del Partizan sono stati sanzionati rispettivamente con una sospensione di due e un match.

Gara 3 si terrà domani, martedì, alla Stark Arena di Belgrado e siamo certi che ne vedremo delle belle, speriamo solo da un punto di vista cestistico.

Leggi anche: KARL MALONE – Il POSTINO di DESIO

Fonte: EuroLeague