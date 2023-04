Sergio Llull si assume la piena responsabilità di aver scatenato la rissa di Madrid

Dopo una lunga notte che ha seguito la rissa tra Real Madrid e Partizan, Sergio Llull ha ammesso di aver scatenato l’incidente con un fallo su Kevin Punter e si è scusato pubblicamente tramite i suoi social.

Il danno ovviamente è già fatto e si attendono dure punizioni, ma con Llull che si assume la responsabilità, tutta la tensione può essere almeno in parte disinnescata.

Questo quanto scritto da Lull:

“Quello che è successo ieri sera non dovrebbe mai accadere su un campo da basket. Mi assumo la responsabilità di aver commesso quel duro fallo che ha innescato il successivo disastro. Mi scuso con tutti gli appassionati di basket”.

Con gli ospiti in vantaggio di 15 a meno di due minuti dalla fine della partita, Llull ha commesso un duro fallo su Kevin Punter, che ha reagito ed è andato dritto contro la guardia spagnola.

Dante Exum e Guerschon Yabusele sono corsi subito dai loro compagni di squadra con intenzioni poco chiare. Gabriel Deck ha fatto lo stesso e ha attaccato Punter, mentre quasi tutti i membri delle due squadre si sono riuniti al centro del campo in quella che è finita per essere la più grande rissa nella storia dell’EuroLega.

