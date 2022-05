Sergio Rodriguez, in Spagna non hanno dubbi sul suo futuro

Sarà un’estate di grandi cambiamenti in casa Olimpia Milano. E uno che quasi certamente dirà addio dopo 3 ottime stagioni è Sergio Rodriguez in direzione Real Madrid.

Il Real Madrid è la casa di Sergio Rodriguez

Il playmaker spagnolo ha nei Blancos la sua seconda casa, oltre al fatto che con Sergio Llull c’è un’amicizia che va oltre il parquet. In questi 3 anni meneghini comunque Rodriguez ha segnato pagine di storia dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. Infatti vorrebbe salutare il popolo delle Scarpette Rosse con la conquista di un altro Scudetto, magari battendo gli acerrimi nemici della Virtus Bologna.

Estate di rivoluzione per Milano

In generale comunque per Ettore Messina ci saranno diverse valutazioni da fare quest’estate. Malcolm Delaney ha già detto addio, Rodriguez quasi e Riccardo Moraschini non è praticamente mai stato sostituito. Sicuramente si dovrà operare nel mercato degli esterni per provare a restare competitivi, quanto meno al pari dei bianconeri bolognesi in Italia e dei top team europei.

Una scelta di cuore per Sergio Rodriguez

Quanto a Sergio Rodriguez, la scelta di tornare al Real Madrid sarebbe più di cuore che economica. A breve farà 36 anni e quindi ci sta che voglia dare una base alla sua famiglia e quella base non può che essere naturalmente la sua Madrid.

Leggi anche: L’Olimpia Milano vicinissima a Jonah Mathews per la prossima stagione

Fonte: Mundo Deportivo