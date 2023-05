Sergio Scariolo ha ammesso che ha incontrato i Toronto Raptors

Sergio Scariolo, attuale capo allenatore della Virtus Segafredo Bologna, ha parlato prima dell’inizio dei playoff e ha ammesso che si è incontrato con i Toronto Raptors.

“Ho informato la società puntualmente di tutto quanto succedeva. I Raptors hanno chiesto il permesso per questa “intervista”, è stata una buona conversazione con gente con cui ho vinto un titolo, sono quasi amici. Credo che le cose siano state fatte in maniera corretta, alla luce del sole. Nella NBA nessuno farebbe questa domanda. Oggi dicevo scherzando ai miei giocatori che il pomeriggio della finale degli Europei ho visto in diretta il loro allenamento mandando le correzioni e le osservazioni in diretta agli assistenti, finendo mezz’ora prima di mettermi la divisa e andare alla partita. La concentrazione è al 100% su questo playoff e sento una buona connessione con la squadra. Ora è il momento di divertirsi e giocarsi qualcosa. Il futuro? Non è oggi, è domani. Di Madrid non vi dico niente perché non c’è niente da dire”.

Stiamo a vedere cosa accadrà nella carriera di Sergio Scariolo che vuole vincere tantissimo, magari con i Toronto Raptors, e forse alla Virtus Bologna in questo momento non è possibile almeno a livello di EuroLega.

Fonte: Bolognabasket