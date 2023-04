Sergio Scariolo: il Real Madrid chiama per la prossima stagione

Quella corrente potrebbe essere l’ultima stagione di Sergio Scariolo sulla panchina della Virtus Bologna. Dopo aver conquistato una EuroCup e due Supercoppe Italiane in bianconero, con la chance di aggiungere uno Scudetto nei prossimi mesi, il tecnico bresciano sarebbe ora l’oggetto dei desideri del Real Madrid. Secondo il greco SDNA, Scariolo sarebbe addirittura in trattativa avanzata con il club spagnolo, orfano di Pablo Laso da un anno e non soddisfatto del suo sostituto, Chus Mateo. Da sottolineare che comunque l’allenatore ha contratto fino al 2024 con la Virtus, quindi nel caso dovrebbe rescindere per firmare in Spagna.

Sergio Scariolo is currently the frontrunner for Real Madrid's bench for the upcoming season.

The two sides are in advanced negotiations, according to @Sdna_gr sources. #RealMadrid

— George Zakkas (@ZakkasGeorge) April 8, 2023