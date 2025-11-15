Serie A a Roma? La Capitale punta Cremona: ecco cosa sappiamo

“E su Cremona aleggia l’ombra della Capitale”: così apre l’analisi di ieri su QS. Il titolo racchiude il nodo centrale del basket italiano: la Vanoli Cremona di Aldo Vanoli potrebbe diventare il punto di partenza per riportare il basket di Serie A a Roma, ma al momento la strada verso la Capitale resta incerta.

Il sogno NBA Europe e la mancanza di una squadra a Roma

Come riportato da QS, NBA Europe ha inserito Roma tra i suoi grandi obiettivi per la nuova lega che dovrebbe partire nell’autunno del 2027. Tuttavia, la Capitale oggi non ha una squadra di Serie A: la Virtus GVM Roma 1960, attualmente in Serie B, guida la classifica ma non ha ancora mire internazionali.

In primavera, esponenti della società romana avevano sondato l’acquisto del titolo sportivo della Vanoli Cremona, senza successo. L’operazione, infatti, era considerata troppo ambiziosa rispetto alle risorse disponibili.

Gianni Petrucci e le opzioni per il basket nella Capitale

Il presidente della FIP, Gianni Petrucci, ha confermato di avere “almeno due o tre opzioni” per riportare una squadra di livello nella Capitale, senza svelare dettagli. Intanto, diversi fondi stranieri osservano con interesse possibili investimenti nel basket romano.

Tra i potenziali obiettivi:

Trapani Shark: il patron Valerio Antonini ha smentito categoricamente la vendita del titolo sportivo.

Napoli Basketball: guidata dall’americano Matt Rizzetta, potrebbe rappresentare un’opportunità, soprattutto in vista di un nuovo palazzetto.

QS sottolinea che l’assalto alla Vanoli Cremona potrebbe arrivare presto, ma Aldo Vanoli ha già respinto una proposta a marzo.

Nuove dinamiche nel basket romano

Un altro capitolo riguarda la StellaEBK, che ha recentemente cambiato i colori sociali ispirandosi alla storica Virtus Roma, suscitando la reazione dei tifosi capitolini. Inoltre, l’ingresso in società di Olidata, già sponsor della Virtus Bologna, segna un ulteriore passo nella ridefinizione del basket nella Capitale.

Il basket italiano vive un momento di grandi manovre tra Cremona e Roma, con la possibilità di riportare la Serie A nella Capitale nel medio termine. Tra interessi stranieri, opzioni di investimento e la cautela di Aldo Vanoli, la stagione 2025-26 potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del basket romano e italiano.