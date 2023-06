Serie A, ancora qualche panchina da riempire ma in una settimana si chiuderà il cerchio?

In Serie A la maggior parte delle squadre hanno scelto il proprio allenatore per la storia 2023-2024, ma non proprio tutte. Se Reggio Emilia ha sostanzialmente chiuso con Dimitris Priftis, ex coach di Kazan quando Claudio Coldebella, anch’egli oggi in Emilia, era all’UNICS e con cui vince l’EuroCup, la VL Pesaro pare aver deciso di andare dritta su Max Menetti, come scritto quest’oggi da Giuseppe Sciascia sulla colonne de La Prealpina.

Quale panchine di Serie A sono ancora vuote?

L’unica – ufficialmente – è quella del Napoli Basket, con Walter De Raffaele, Attilio Caja e soprattutto Luca Banchi in lizza. Ieri sono stati presentati Pedro Llompart, Responsabile dell’Area Tecnica Sportiva, e Giuseppe Liguori, Direttore Sportivo, alla presenza dell’Amministratore Delegato, Alessandro Dalla Salda. Da qui a poco si sceglierà anche il coach. Poi ci sarebbe da capire la situazione Matt Brase a Varese, che potrebbe andarsene solo in caso di una chiamata dall’NBA entro il 30 giugno.

Ufficiosamente però ce ne potrebbe essere un’altra: quella della Virtus Bologna. Sergio Scariolo ha contratto anche per il 2023-2024 però potrebbe decidere di provare un’altra avventura all’estero, o in EuroLega – l’Efes è ancora senza coach – oppure tornare in NBA come assistant coach in qualche franchigia.

I dubbi su Scariolo non verranno sciolti prima della fine dei playoff, quindi almeno fino alla fine della prossima settimana il coach bresciano non dirà se vorrà continuare o meno con la Segafredo. Le alternative sono un po’ le solite: Walter De Raffaele, Luca Banchi e Andrea Trinchieri, oltre alla suggestione Gianmarco Pozzecco.

Qui un recap di squadre e panchine

Sassari: Piero Bucchi

Tortona: Marco Ramondino

Pesaro: Massimiliano Menetti (quasi sicuro)

Trento: Paolo Galbiati

Milano: Ettore Messina

Brescia: Alessandro Magro

Scafati: Stefano Sacripanti

Brindisi: Fabio Corbani

Treviso: Francesco Vitucci

Varese: Matt Brase (a meno di un ritorno in NBA)

Venezia: Neven Spahija

Reggio Emilia: Dimitris Priftis

Virtus Bologna: Sergio Scariolo (?)

Napoli: ?

