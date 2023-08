Serie A, ecco il quintetto da NBA arrivato in questo mercato

Quest’estate diverse squadre di Serie A italiana hanno messo sotto contratto giocatori che hanno una lunga militanza in NBA e che forse mai ci saremmo immaginati di vedere nel nostro campionato qualche anno fa.

Willie Cauley-Stein o Langston Galloway sono cestisti che mai ci saremmo immaginati qualche estate fa, a meno che stessimo parlando dell’Olimpia Milano o della Virtus Bologna. Quello è un altro discorso. Ma qui i botti di mercato sono stati fatti un po’ da tutti e perciò abbiamo deciso di stilare un quintetto di ex NBA che l’anno prossimo giocheranno in Serie A.

POINT GUARD – SEMAJ CHRISTON

Il trentenne di Cincinnati è quello che ha militato per meno tempo in NBA tra quelli che citeremo. Ha giocato solo una vera stagione nel 2016-2017 dopo l’eccellente annata da sophomore a Pesaro (l’anno prima era stato in G-League con l’affiliata dei Thunder, gli Oklahoma Blue).

Christon è ormai un veterano del nostro campionato perché si appresta a vivere la sua terza stagione in Italia, avendo firmato con Brescia dopo essere stato a Pesaro, come detto sopra, e l’anno passato a Tortona.

GUARD: LANGSTON GALLOWAY

Il colpo di mercato della UNAHOTELS Reggio Emilia arriva (quasi) direttamente dell’NBA (nell’ultimo anno ha giocato anche in G-League). Il veterano NBA ha comunque disputato 9 stagioni in NBA, quasi tutte da protagonista, ed è arrivato due volte ai playoff, nel 2019 e nel 2021, prima con Detroit e poi con Brooklyn.

Galloway si tratta sicuramente di un colpaccio per Reggio Emilia che si assicura un grande talento NBA che in Serie A può fare la differenza e può sicuramente riportare i biancorossi ai playoff, togliendosi magari anche qualche sfizio, per esempio una Coppa Italia…

SMALL FORWARD: NIKOLA MIROTIC

Negli ultimi anni l’abbiamo visto stabilmente da 4-5 ma in NBA ha sempre giocato da 3-4 e noi in questo quintetto abbiamo voluto riportarlo ai tempi statunitensi. Il montenegrino con passaporto spagnolo è davvero un colpaccio per la Serie A perché ha un background NBA ma soprattutto è stato eletto miglior giocatore della regular season di EuroLega non più tardi di un anno fa.

L’Olimpia Milano si è aggiudicata un grandissimo giocatore, che ha in seguito per tutta l’estate, e ora se lo godrà per le prossime 3 stagioni, sperando di poter alzare la tanto agognata EuroLega. Da Milano e da Mirotic.

POWER FORWARD: BRUNO CABOCLO

La storia di Bruno Caboclo e l’NBA è incredibile e noi ve l’abbiamo sintetizzata QUI. Il brasiliano ha militato nella National Basketball Association dal 2014 al 2021 tra Toronto, Sacramento, Memphis e Houston e alla fine dal 2021 ha iniziato a girovagare per il mondo: Limoges, San Paolo, Città del Messico, Ulm e adesso Venezia.

Il brasiliano arriva in Italia con grandissime aspettative di far divertire i fan del Bel Paese perché le sue “zompate” al ferro sono meravigliose e comunque ha anche appena vinto un titolo tedesco con il Ratiopharm Ulm, battendo due squadre di EuroLega: Bayern Monaco e Alba Berlino.

CENTER: WILLIE CAULEY-STEIN

L’ultimo colpo è arrivato una notte di qualche giorno fa. Una vera notte di mezza estate, come diceva qualcuno. L’Openjobmetis Varese ci ha abituati a questi coup de theatre notturni (dalla rescissione di Matt Brase all’annuncio di qualche americano) ma non ci saremmo mai aspettati che il botto finale sarebbe stato il centro ex Philadelphia, Dallas, Golden State e Sacramento.

Cauley-Stein aveva una gran voglia di iniziare una seconda carriera in Europa e, visto che in EuroLega nessuno ci ha creduto, ha deciso di cedere alla corte di Luis Scola e di firmare per Varese. Sicuramente l’influenza dell’argentino incide nelle trattative di mercato e ora quindi Varese avrà un centro con un lunghissima militanza in NBA.

Stiamo a vedere se dovremo aggiornare questo quintetto con qualche altro colpo di livello in questo agosto.