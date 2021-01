Serie A, ecco le date dei match da recuperare per la Pallacanestro Varese

Sei partite nell’arco di poco più di due settimane per la Pallacanestro Varese. La società prealpina torna in campo domani pomeriggio per il recupero della gara contro la Pallacanestro Trieste sul campo dell’AllianzDome dopo aver recuperato sette giocatori, ma dopo mercoledì sera la squadra di Bulleri dovrà affrontare un tour de force non indifferente.

Domani contro Trieste, domenica contro Cantù e poi a seguire Brindisi il 4 febbraio, Cremona il 7, Brescia il 10 e poi anche la Fortitudo il 14 con le Final Eight del Forum di Coppa Italia all’atto finale. Questo il calendario che la lega ha disposto nel pomeriggio odierno – con le gare di questa settimana già organizzate – per quanto riguarda i recuperi della Pallacanestro Varese.

Passo dopo passo, per la OJM saranno tutte sfide cruciali per la lotta alla salvezza che riprende domani sera dopo un mese di inattività dai campi a causa del covid. Per la sfida contro una Trieste di coach Dalmasson in forma e ben strutturata nell’organico e nel gioco, Varese potrà contare sulle presenze di Ruzzier, De Nicolao, Strautins, De Vico, Ferrero, Scola e Morse oltre ai giovani Librizzi, Virginio e Van Velsen per i quali non è da escludere la possibilità di trovare qualche minuto sul campo considerato il fatto che al gruppo di Bulleri mancherà tutto il reparto guardie composto da Jakovics, Beane e Douglas.

