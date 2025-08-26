Serie A, Euroleague e NBA: quando inizia la stagione 2025/2026

Con la fine dell’estate e l’avvicinarsi dell’autunno, per molti sport di squadra si avvicina l’inizio di una nuova annata. Calcio, volley e basket si preparano a dare il via alla stagione 2025/2026, accendendo nuovamente la passione dei tifosi. In particolare, per gli appassionati di pallacanestro italiani, l’interesse si concentra su tre competizioni principali: la Lega Basket Serie A, la Turkish Airlines EuroLeague e l’NBA. Tre tornei che, pur differenti per formato e livello di spettacolo, rappresentano altrettanti appuntamenti irrinunciabili per chi segue il basket in Italia. Di seguito vediamo quando inizieranno, quali squadre saranno protagoniste e quali sono le favorite per il titolo.

Dove seguire i principali tornei di basket

L'inizio della nuova stagione determina un interesse crescente anche verso le piattaforme che permettono di seguire al meglio i vari eventi cestistici. In Italia, diverse emittenti e servizi in streaming offrono copertura completa delle competizioni. Per la stagione 2025/2026, Sky Sport continuerà a detenere i diritti di NBA, Serie A, che verrà trasmessa anche su LBATV, la piattaforma OTT a pagamento creata dalla Lega Basket Serie A in partnership con Deltatre, leader mondiale nello streaming e nelle soluzioni digitali per lo sport, che trasmetterà tutte le partite della Serie A, oltre agli eventi di Lega come la Supercoppa e la Final Eight di Coppa Italia, e offrirà contenuti editoriali aggiuntivi. Per quanto riguarda lo streaming, l'NBA potrà essere seguita anche in Italia acquistando l'NBA League Pass.

Lega Basket Serie A 2025/2026

La nuova stagione della LBA Serie A prenderà ufficialmente il via il 5 settembre 2025. Dopo una stagione 2024/2025 ricca di colpi di scena, culminata con il trionfo della Virtus Bologna, il campionato italiano si prepara a ripartire con alcune certezze e diverse novità. A contendersi il titolo saranno 16 le squadre, tra cui le storiche Virtus Bologna, Olimpia Milano, Reyer Venezia, Dinamo Sassari e Pallacanestro Brescia, a cui si aggiungeranno le neopromosse dalla Serie A2, Amici Pallacanestro Udinese e Pallacanestro Cantù. La griglia di partenza sembra al momento favorire ancora le due “grandi”: Milano, forte della guida tecnica di Ettore Messina, e Virtus Bologna, desiderosa di confermarsi campione. Attenzione anche a realtà come Trapani, Venezia e Brescia, che hanno mostrato di avere progetti ambiziosi. Il format resta invariato: stagione regolare, playoff a eliminazione diretta e finale scudetto a giugno.

EuroLeague 2025-2026

Il via della Turkish Airlines EuroLeague 2025/2026 è fissato per il 30 settembre 2025. Il torneo più prestigioso del basket continentale conferma anche per questa edizione la partecipazione di 20 squadre, tra cui le italiane Olimpia Milano e Virtus Bologna, entrambe con licenza pluriennale. Tra le favorite per il titolo figurano i campioni in carica del Fenerbahce, reduci dal secondo titolo della loro storia, Real Madrid e Barcellona, Olympiacos, Monaco e Panathinaikos. Le due italiane partono più indietro nelle gerarchie, con Milano che sembra avere maggiori chance rispetto a Bologna.

NBA 2025-2026

Il campionato NBA 2025-2026 inizierà nella notte tra il 21 e il 22 ottobre 2025 con la tradizionale cerimonia d’apertura e le prime partite della Regular Season. Dopo il trionfo degli Oklahoma City Tunder nella stagione passata, tutti si chiedono se l’MVP delle ultime Finals Shai Gilgeous-Alexander e compagni riusciranno a confermarsi campioni. Al momento i favoriti sono loro seguiti da Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, Houston Rockets, New York Knicks, Los Angeles Lakers e Orlando Magic, mentre partono più indietro nelle gerarchie franchigie come Golden State Warriors e Boston Celtics. Come da tradizione, la Regular Season si concluderà ad aprile 2026, seguita dal Play-In Tournament e dai playoff, che decreteranno le due finaliste per l’NBA Finals a giugno.