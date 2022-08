Serie A in TV, forse ci siamo: si tratta di un ritorno… inaspettato!

Dopo diversi mesi di trattative, forse siamo arrivati alla conclusione per i diritti TV di Serie A. Se sapevamo che tutto il campionato sarebbe stato in live-streaming su Eleven Sports, ora possiamo dire che – quasi certamente – le due partite criptate in TV e quella in chiaro saranno su Discovery, in particolare su Eurosport 2 e DMAX.

Alla fine si è optato per la soluzione più semplice, che era anche l’unica vera rimasta sul tavolo. La Rai non poteva garantire con certezza la copertura della gara di Serie A delle 17.30 in TV su Rai Sport e allora, come riportato da La Prealpina, il gruppo Discovery era l’unico rimasto in corsa, che quindi si è aggiudicato il pacchetto.

Questo vorrà dire che nell’abbonamento a Eurosport, visibile anche su DAZN, tutte le settimane potremo vedere due match di Serie A, mentre in maniera totalmente gratuita ci sarà la gara della domenica alle 17.30 su DMAX.

Non si tratta di una vittoria per il basket italiano perché si è arrivata a una conclusione ma dopo una gara al ribasso, non al rialzo. Ripetiamo, tutti i concorrenti si erano tirati indietro e alla fine Eurosport e DMAX erano le uniche due alternative serie rimaste.

C’è però da dire che non ci è andata male perché Eurosport ha sempre fatto un grande lavoro con il basket italiano e siamo contenti che potranno continuare a trasmetterlo.

