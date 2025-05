Serie A, lotta salvezza: Pistoia spera nel miracolo, Scafati nei guai

La volata salvezza in Serie A UnipolSai entra nel vivo dopo la sorprendente vittoria dell’Estra Pistoia a Mestre contro Venezia, che ha riportato i toscani a quota 12 punti in classifica e acceso nuove speranze di permanenza nella massima serie. Quando mancano due giornate al termine della regular season, la situazione in fondo alla classifica si fa incandescente, con Cremona, Napoli, Scafati e la stessa Pistoia coinvolte nella corsa per evitare gli ultimi due posti che significano retrocessione.

Scafati, calendario in salita: salvezza appesa a un filo

Paradossalmente, è proprio la Givova Scafati la squadra più in difficoltà: anch’essa a 12 punti, come Pistoia, si trova però davanti due avversarie proibitive. Stasera sfiderà la Virtus Bologna, mentre all’ultima giornata affronterà l’Olimpia Milano. Due scontri da vertigini, che mettono la squadra campana a serio rischio retrocessione.

Pistoia: salvezza possibile, decisiva la sfida contro Cremona

Molto più favorevole il calendario di Pistoia, che affronterà Cremona in casa e poi chiuderà in trasferta contro Reggio Emilia. Vincendo il primo match, i toscani si porterebbero a -2 dalla Vanoli, con il vantaggio degli scontri diretti sia contro i lombardi sia contro Napoli, ferma a 16 punti.

Napoli e Cremona: margine sottile, ma il calendario può aiutare

Napoli e Cremona condividono la stessa quota (16 punti) e un finale di stagione che potrebbe regalare colpi di scena. I parteneopei affronteranno Tortona in casa e poi Trento in trasferta. Cremona invece ha davanti la delicatissima trasferta di Pistoia e poi il match interno contro Tortona.

La situazione squadra per squadra

Ecco il riepilogo del calendario delle squadre coinvolte nella lotta salvezza:

Cremona (16 punti): Pistoia, Tortona

Napoli (16 punti): Tortona, Trento

Scafati (12 punti): Virtus, Milano

Pistoia (12 punti): Cremona, Reggio Emilia

Conclusioni

La salvezza si deciderà nelle ultime due giornate, con Pistoia che può credere nell’impresa e una Scafati costretta all’impresa contro due big. Occhi puntati sullo scontro diretto tra Estra e Vanoli, che potrebbe cambiare le gerarchie in zona retrocessione.

