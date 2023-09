Serie A, quanti sono gli interessati e com’è il trend rispetto al 2019?

Secondo la ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos, gli interessati alla Serie A di basket in Italia sono 16,4 milioni con una crescita del 51% negli ultimi quattro anni. Il dato è frutto della wave di giugno 2023, che mette in luce anche un significativo aumento del numero degli appassionati, ovvero delle persone che seguono in maniera regolare o abbastanza regolare le vicende del campionato: sono 6,7 milioni, ovvero 2,1 milioni in più rispetto al giugno 2021.

La crescita è motivata dalla volontà da parte degli italiani di riappropriarsi, nel periodo post-pandemico, delle emozioni positive che trasmette lo sport, ma anche dalle politiche di comunicazione digitale intraprese negli anni da Lega e Club: rispetto al giugno 2019, si registra l’aumento della percentuale di seguito nella fascia di età tra i 25 e i 44 anni (con il conseguente abbassamento dell’età media degli interessati) e, parallelamente, cresce il pubblico femminile, passato dal 38% al 40% del totale.

L’approfondimento nasce dal data-base della ricerca continuativa Sponsor Value di StageUp e Ipsos considerata l’auditel degli eventi sportivi e spettacolistici italiani che monitora, dal 2001, il seguito, l’attitudine mediatica, l’immagine, il ritorno degli sponsor e i bacini di tifo dei principali eventi sportivi italiani e internazionali come, ad esempio, la Serie A di Calci

Fonte: ufficio stampa StageUp

