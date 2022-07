Serie A, quanto spendono i top team per gli stipendi dei giocatori?

In Serie A non è mai semplice sapere quanto spendono le squadre per gli stipendi dei giocatori perché c’è meno trasparenza rispetto al calcio, inutile nasconderci e girarci intorno. Questa è la verità. Eppure Giuseppe Sciascia, probabilmente il giornalista più addento alle vicende del basket italiano, lo sa e l’ha scritto sulle colonne de La Prealpina questa mattina.

A guidare i budget per gli stipendi della Serie A naturalmente ci sono Milano e Bologna. L’Olimpia spenderà circa 30 milioni per cercare di tornare alle Final Four di EuroLega, mentre la Virtus dovrebbe fermarsi a “solo” 20. Comunque tantissimi, se confrontati con quelli a disposizione degli altri team.

Per Venezia si parla di 3 milioni netti (probabilmente di soli stipendi) e per Brescia si va oltre i 2, considerato anche il ritorno di Amedeo Della Valle. Tortona è cresciuta del 35% come monte stipendi e ha il quinto budget della Lega. Segue Sassari con 1.3, così come Reggio, che ha alzato l’asticella vista la partecipazione alla BCL. Tutte le altre squadre sono date tra i 750.000 euro e il milione. E si ritiene che Udine e Treviglio, in A2, potrebbero avere “netti squadra” maggiori di alcune squadre della massima serie, anche per via della differente tassazione.

Stiamo comunque parlando di due squadre che fanno un campionato e di altre 14 che ne fanno un altro. Naturalmente la Virtus ha potuto incrementare il proprio budget perché godrà dell’esposizione mediatica dell’EuroLega e dei conseguenti incassi da botteghino. In minima parte ha fatto anche l’incremento dei diritti TV di Eleven Sports, anche se stiamo parlando di una cifra irrisoria.