Serie A, si riuscirà a raggiungere il 50% di capienza per la 1a giornata?

Il dibattito più importante delle ultime settimane Serie A è quello relativo al cercare di raggiungere almeno il 50% di capienza dei palazzetti a partire da subito. Al momento la situazione è che i palazzetti possono essere riempiti solo al 35% della loro massima capienza, naturalmente solo da persone in possesso di Green Pass (vaccino o tampone nelle 48 ore prima dell’evento).

Secondo quanto riportato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, l’idea è di cercare di arrivare al 75% all’aperto e il 50% al chiuso, sempre in zona bianca. Al momento nessuno parla di cambiare le cose per la zona gialla, dove per i palasport il tetto è fissato a 1000 persone, indipendentemente dalla capienza, e per le zone arancione e rossa, dove le porte sono totalmente chiuse ed è concesso solo lo sport “di preminente interesse nazionale”.

Stiamo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Ricordiamo che l’inizio della stagione è fissata per il 25 settembre. Mancano ancora due settimane in cui la Serie A può sperare di poter avere una capienza del 50%. Non sarà facile perché sappiamo quanto il governo italiano sia sempre stato cauto da questo punto di vista, a differenza di altri Stati.

