Serie A, tutte le ipotesi di parità in vista dell’ultima giornata di regular season

Di seguito tutte le ipotesi di parità sia in ottica playoff che in quella salvezza in vista dell’ultima giornata di regular season di Lega Basket Serie A.

SERIE A UNIPOLSAI 2022/23

TUTTE LE IPOTESI DI PARITA’ IN VISTA DELL’ULTIMA GIORNATA

IPOTESI DI PARITA’ A QUOTA 46 PUNTI

46 EA7 EMPORIO ARMANI – SEGAFREDO

1 EA7 Emporio Armani 1 vittoria e +16

2 Segafredo 1 vittoria e -16

IPOTESI DI PARITA’ A QUOTA 44 PUNTI

44 EA7 EMPORIO ARMANI – SEGAFREDO

1 EA7 Emporio Armani 1 vittoria e +16

2 Segafredo 1 vittoria e -16

IPOTESI DI PARITA’ A QUOTA 36 PUNTI

36 BERTRAM YACHTS – BANCO DI SARDEGNA

3 Banco di Sardegna 2 vittorie

4 Bertram Yachts 0 vittorie

IPOTESI DI PARITA’ A QUOTA 34 PUNTI

34 BANCO DI SARDEGNA – UMANA

4 Umana 1 vittoria e +1

5 Banco di Sardegna 1 vittoria e -1

IPOTESI DI PARITA’ A QUOTA 32 PUNTI

32 UMANA – DOLOMITI ENERGIA

5 Dolomiti Energia 2 vittorie

6 Umana 0 vittorie

IPOTESI DI PARITA’ A QUOTA 30 PUNTI

30 DOLOMITI ENERGIA – GERMANI – HAPPY CASA

6 Dolomiti Energia 3 vittorie

7 Happy Casa 2 vittorie

8 Germani 1 vittoria

30 DOLOMITI ENERGIA – GERMANI

6 Dolomiti Energia 2 vittorie

7 Germani 0 vittorie

30 DOLOMITI ENERGIA – HAPPY CASA

6 Dolomiti Energia 1 vittoria e +3

7 Happy Casa 1 vittoria e -3

30 GERMANI – HAPPY CASA

7 Germani 1 vittoria e +5

8 Happy Casa 1 vittoria e -5

IPOTESI DI PARITA’ A QUOTA 28 PUNTI

28 GERMANI – HAPPY CASA – CARPEGNA PROSCIUTTO

7 Carpegna Prosciutto 3 vittorie

8 Happy Casa 2 vittorie

9 Germani 1 vittoria

28 GERMANI – HAPPY CASA

7 Germani 1 vittoria e +5

8 Happy Casa 1 vittoria e -5

28 GERMANI – CARPEGNA PROSCIUTTO

8 Carpegna Prosciutto 2 vittorie

9 Germani 0 vittorie

28 HAPPY CASA – CARPEGNA PROSCIUTTO

8 Happy Casa 1 vittoria e +2

9 Carpegna Prosciutto 1 vittoria e -2

IPOTESI DI PARITA’ A QUOTA 26 PUNTI

26 CARPEGNA PROSCIUTTO – NUTRIBULLET

9 Carpegna Prosciutto 1 vittoria e +15

10 Nutribullet 1 vittoria e -15

IPOTESI DI PARITA’ A QUOTA 24 PUNTI

(La posizione finale delle squadre dipende dal risultato della gara di Varese. In caso di vittoria di

Varese le posizioni vanno dalla 11 alla 14, in caso di sconfitta dalla 10 alla 13)

24 NUTRIBULLET – TRIESTE – GIVOVA – GEVI

Pall. Trieste 5 vittorie

Givova 3 vittorie

Nutribullet 2 vittorie poi 1-1 e +1

Gevi 2 vittorie poi 1-1 e -1

24 NUTRIBULLET – TRIESTE – GIVOVA

Pall. Trieste 3 vittorie

Givova 2 vittorie

Nutribullet 1 vittoria

24 NUTRIBULLET – TRIESTE – GEVI

Pall. Trieste 4 vittorie

Nutribullet 1 vittoria poi 1-1 e +1

Gevi 1 vittoria poi 1-1 e -1

24 NUTRIBULLET – GIVOVA – GEVI

Givova 2 vittorie e +49

Nutribullet 2 vittorie e -15

Gevi 2 vittorie e -34

24 TRIESTE – GIVOVA – GEVI

Pall. Trieste 3 vittorie

Givova 2 vittorie

Gevi 1 vittoria

24 NUTRIBULLET – TRIESTE

Pall. Trieste 2 vittorie

Nutribullet 0 vittorie

24 NUTRIBULLET – GIVOVA

Givova 1 vittoria e +16

Nutribullet 1 vittoria e -16

24 NUTRIBULLET – GEVI

Nutribullet 1 vittoria e +1

Gevi 1 vittoria e -1

24 TRIESTE – GIVOVA

Givova 1 vittoria e +3

Pall. Trieste 1 vittoria e -3

24 TRIESTE – GEVI

Pall. Trieste 2 vittorie

Gevi 0 vittorie

24 GIVOVA – GEVI

Givova 1 vittoria e +33

Gevi 1 vittoria e -33

IPOTESI DI PARITA’ A QUOTA 22 PUNTI

22 TRIESTE – GIVOVA – GEVI – UNAHOTELS

12 Pall. Trieste 4 vittorie

13 UNAHOTELS 3 vittorie poi 1-1 e +6

14 Givova 3 vittorie poi 1-1 e -6

15 Gevi 2 vittorie

22 TRIESTE – GIVOVA – GEVI

12 Pall. Trieste 3 vittorie

13 Givova 2 vittorie

14 Gevi 1 vittoria

22 TRIESTE – GIVOVA – UNAHOTELS

13 UNAHOTELS 2 vittorie e +6

14 Pall. Trieste 2 vittorie e -3 (quoziente canestri 0.99)

15 Givova 2 vittorie e -3 (quoziente canestri 0.98)

22 TRIESTE – GEVI – UNAHOTELS

13 Trieste 3 vittorie

14 UNAHOTELS 2 vittorie

15 Gevi 1 vittoria

22 GIVOVA – GEVI – UNAHOTELS

13 Givova 2 vittorie e +27

14 UNAHOTELS 2 vittorie e +18

15 Gevi 2 vittorie e – 45

22 TRIESTE – GIVOVA

13 Givova 1 vittoria e +3

14 Pall. Trieste 1 vittoria e -3

22 TRIESTE – GEVI

13 Pall. Trieste 2 vittorie

14 Gevi 0 vittorie

22 TRIESTE – UNAHOTELS

14 UNAHOTELS 1 vittoria e 0 (quoziente generale 0.9781)

15 Pall. Trieste 1 vittoria e 0 (quoziente generale 0.9373)

22 GIVOVA – GEVI

13 Givova 1 vittoria e +33

14 Gevi 1 vittoria e -33

22 GIVOVA – UNAHOTELS

14 UNAHOTELS 1 vittoria e +6

15 Givova 1 vittoria e -6

22 GEVI – UNAHOTELS

14 UNAHOTELS 1 vittoria e +12

15 Gevi 1 vittoria e -12

IPOTESI DI PARITA’ A QUOTA 20 PUNTI

20 TEZENIS – UNAHOTELS

15 Tezenis 2 vittorie

16 UNAHOTELS 0 vittorie

Fonte: Lega Basket Serie A

Leggi anche: KARL MALONE – Il POSTINO di DESIO

Serie A