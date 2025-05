Serie A, verdetti ufficiali: Pistoia e Scafati retrocesse in Serie A2

Con la conclusione del penultimo turno di campionato, arrivano i verdetti ufficiali nella lotta salvezza della Serie A UnipolSai: Estra Pistoia e Givova Scafati sono aritmeticamente retrocesse in Serie A2. Le sconfitte subite rispettivamente contro Vanoli Cremona e Virtus Bologna hanno sancito la fine delle speranze per entrambe le squadre, che non potranno più evitare l’ultimo posto in classifica.

Estra Pistoia cade nello scontro diretto con Cremona

La partita decisiva per l’Estra Pistoia si è giocata in casa contro Cremona, diretta rivale nella corsa salvezza. I toscani, obbligati a vincere per continuare a sperare, sono invece caduti sotto i colpi della Vanoli, che si è imposta con autorità e si è di fatto assicurata la permanenza in Serie A. Per Pistoia, il sogno di restare nella massima serie si è così infranto, nonostante una stagione combattiva e il supporto del pubblico del PalaCarrara.

Scafati, il calendario impossibile condanna i campani

Destino simile per la Givova Scafati, che doveva affrontare nelle ultime due giornate le corazzate Virtus Bologna e Olimpia Milano. Il ko maturato sul parquet della Virtus ha tolto ogni margine di salvezza anche alla squadra campana, che paga una stagione piena di alti e bassi e un finale troppo complicato per sperare in un miracolo.

Leggi anche: Virtus Bologna, Tornik’e Shengelia nel mirino del Barcellona

Pistoia Scafati