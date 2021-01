Serie B da record: Torrenova batte Bologna dopo quattro supplementari

Partita da record fra Torrenova e Bologna, quanto meno se ci si limita agli ultimi anni e ai campionati di vertice. Il team siciliano ha impiegato ben quattro supplementari per battere i felsinei con il punteggio record di 126-123 dopo una maratona di ben 60 minuti.

Gara infinta che ovviamente ha generato statistiche monstre per i giocatori più importanti delle due squadra, come i 35 punti con 19 rimbalzi e un 52 di valutazione in 55 minuti per Mirko Gloria di Torrenova oppure i 23 punti in 51′ di Galipò per Torrenova, mentre dall’altra parte spiccano i 35 a testa di Conti (in 55 minuti) e Fontecchio, il quale aggiunge 15 rimbalzi totalizzando una valutazione di 43.

Fa notizia anche il fatto che le due squadre siano riuscite a chiudere la partita in 5 vs 5, cosa per niente scontata in una gara così lunga: alla fine, infatti, i falli fischiati sono stati “solamente” 60 e i giocatori usciti per raggiunto limite soltanto quattro.

La speranza è che il Bologna Basket 2016, visto il protrarsi ampiamente oltre il previsto del match, sia riuscita a prendere l’aereo per tornare dalla Sicilia.

Foto: facebook.com/cestisticatorrenovese

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.