Seth Curry verrà (temporaneamente) tagliato dagli Warriors: la situazione

Golden State Warriors sta per vivere una stagione emozionante, con l’arrivo di Seth Curry, fratello minore di Stephen Curry, per la prima volta in carriera nello stesso team. La notizia, confermata dall’insider NBA Marc Stein, segna un momento storico per la famiglia Curry e i fan della franchigia di San Francisco.

Seth Curry potrebbe iniziare la stagione fuori roster

Nonostante l’annuncio del contratto, Seth Curry potrebbe non esordire subito in regular season con i Warriors. Secondo le fonti, il giocatore sarà inizialmente firmato con un Exhibit 9 deal, consentendo alla squadra di averlo disponibile per l’intero training camp.

Successivamente, Seth dovrebbe essere tagliato temporaneamente e poi richiamato nel roster alcune settimane dopo, quando Golden State avrà la flessibilità necessaria sotto il cosiddetto salary cap apron.

Questa strategia permette agli Warriors di integrare Seth nella squadra senza compromettere la gestione salariale, un approccio comune per i team NBA di alto livello.

Carriera e statistiche di Seth Curry

Lo scorso anno, Seth Curry, 34 anni, ha giocato per i Charlotte Hornets, con una media di 6,5 punti e 1,7 rimbalzi a partita, segnando con il 45,6% da tre punti in 68 partite.

Nel corso della sua carriera NBA, Seth ha disputato 550 partite con Memphis, Cleveland, Phoenix, Sacramento, Dallas, Portland, Philadelphia, Brooklyn e Charlotte, registrando una media di 10,0 punti per partita e 43,3% di precisione dalla lunga distanza.

Il suo arrivo a Golden State rappresenta un’aggiunta significativa alla già potente batteria di tiratori guidata da Stephen Curry, aumentando le opzioni offensive della squadra per la stagione 2025/26.

Reunion storica dei fratelli Curry agli Warriors

La collaborazione tra Seth e Steph Curry agli Warriors sarà seguita con grande attenzione da fan e media. La loro sinergia in campo potrebbe dare un ulteriore vantaggio a Golden State, pronta a lottare sia in NBA regular season che nei playoff.

Il legame familiare e l’esperienza accumulata da Seth in diverse squadre NBA potrebbero essere la chiave per consolidare il roster degli Warriors e garantire profondità e pericolosità dall’arco.