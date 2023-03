Sfida “italiana” in NBA tra Fontecchio e Banchero: Simo batte Paolo

Questa notte all’Amway Center di Orlando, in Florida, gli Orlando Magic di Paolo Banchero hanno ospitato gli Utah Jazz di Simone Fontecchio.

Il match è stato vinto dalla franchigia di Salt Lake City con un ottimo Simone Fontecchio, ormai entrato stabilmente nelle rotazioni dei Jazz: infatti nelle ultime 5 gare ha giocato di media 22.4 minuti per ogni allacciata di scarpe, segnando 8.8 punti. Buone medie per uno che ha fatto mesi e mesi a guardare gli altri competere, scendendo in campo per un paio di minuti ogni “morte di Papa”.

Questa notte Fontecchio non è partito in quintetto ma ne ha messi comunque 17 in 21 minuti e 39 secondi. Anche Paolo Banchero ha fatto il suo perché ha scritto 26 sul tabellino, con anche 8 rimbalzi e 2 assist, in 33 minuti e mezzo sul parquet.

L’ottima prestazione dell’italoamericano non ha comunque permesso ai suoi di portare a casa il successo, ma consolida sempre di più la sua posizione di probabile vincitore del Rookie of the Year 2022-2023.

Entrambe le compagini stanno lottando per essere tra le 4 squadre che parteciperanno al play-in. Inutile dire che Utah abbia più possibilità di Orlando, anche se la competizione nella Eastern Conference è meno alta. Un paio di successi di fila potrebbero riaccendere definitivamente le loro speranze di provare ad accedere alla post season. Speriamo di vedere sia Fontecchio sia Banchero ai playoff!

