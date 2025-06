SGA, parole da vero CAMPIONE sull’infortunio di Tyrese Haliburton

Shai Gilgeous-Alexander ha condotto gli Oklahoma City Thunder alla vittoria del titolo NBA.

Gli Indiana Pacers hanno dovuto cedere in gara 7, pagando anche l’infortunio al tendine d’achille di Tyrese Haliburton. Nella gioia per il successo, SGA (eletto MVP delle Finals coronando una stagione da sogno) ha dato anche spazio a un pensiero per il grande avversario infortunato.

Un infortunio come quello di Haliburton è una cosa che nel mondo dello sport non vorresti mai vedere. A vederlo così mi si è spezzato il cuore. Non mi sarei mai aspettato che accadesse una cosa del genere nella partita più importante della mia vita. Non è giusto ma a volte questo gioco è veramente ingiusto. Mi sento male per lui. Quando era a terra, mi sono abbassato per chiedergli se fosse tutto ok ma ovviamente non lo era. Prego per lui, è un giocatore pazzesco e ha davanti un futuro luminoso, gli auguro davvero il meglio.