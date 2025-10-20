Shabazz Napier si ritira e inizia un nuovo capitolo della sua carriera in NBA

Shabazz Napier dice addio al basket giocato, ma non alla pallacanestro in toto. L’ex giocatore dell’Olimpia Milano, nella passata stagione al Bayern Monaco, sarà membro dello staff di Brian Keefe agli Washington Wizards, come riportato da Michael Scotto di HoopsHype. Per la point guard americana, 34 anni compiuti da poco, l’inizio di una nuova avventura e un ritorno in NBA.

Solo pochi mesi fa Napier era stato MVP delle Finali in Bundesliga, campionato vinto dal Bayern. In Italia invece lo statunitense ha vinto per due volte lo Scudetto, nel 2023 e nel 2024, con la maglia di Milano. Oltreoceano se lo ricordano per la dominanza in maglia UConn al Torneo NCAA, competizione vinta due volte di cui una da miglior giocatore.