Shai Gilgeous-Alexander è l’MVP della stagione NBA 2024-25

Con qualche ora di anticipo rispetto all’annuncio ufficiale, atteso per l’una di notte (ora italiana), Shams Charania ha annunciato che sarà Shai Gilgeous-Alexander a vincere il premio di MVP della stagione regolare NBA 2024-25. Sciolti quindi i dubbi sulla corsa al premio di miglior giocatore, ufficialmente con 3 partecipanti ma di fatto ridotta a un testa-a-testa tra SGA e Nikola Jokic.

Gilgeous-Alexander ha trascinato i Thunder ad una stagione da primi in classifica, con l’impressionante record di 68-14, e (anche se non conta per l’assegnazione del premio) al ritorno alle Finali di Conference, dove tra l’altro ieri notte ha segnato 31 punti nella vittoria in Gara-1 contro Minnesota.

La star di OKC ha mantenuto cifre stellari lungo tutta la stagione regolare: 32.7 punti, 5.0 rimbalzi, 6.4 assist, 1.7 recuperi e 1.0 stoppate di media, il tutto tirando col 52% dal campo e il 37.5% da tre in 76 partite.

Shai Gilgeous-Alexander è il terzo giocatore della storia dei Thunder, dopo Kevin Durant e Russell Westbrook, a vincere un MVP. Inoltre per il 7° anno consecutivo l’MVP va ad un giocatore non americano, visto che SGA è canadese. Una striscia alquanto insolita se si pensa che, dal 1955 al 2019, era successo solo 4 volte: Hakeem Olajuwon, Dirk Nowitzki e Steve Nash (due volte).