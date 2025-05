Shai Gilgeous-Alexander fa il pieno: premi e record gli valgono decine e decine di milioni extra

La stagione 2024-25 della NBA sarà ricordata come l’anno della consacrazione definitiva di Shai Gilgeous-Alexander. Dopo aver guidato gli Oklahoma City Thunder a 68 vittorie e alle prime finali di Conference della sua carriera, la stella canadese ha conquistato anche il titolo di MVP della regular season. Ma i riconoscimenti in campo si traducono anche in cifre astronomiche: grazie ai suoi risultati, SGA potrà firmare nel 2026 un’estensione contrattuale da 380 milioni di dollari, diventando uno dei giocatori più pagati della storia NBA.

MVP, All-NBA e una stagione da record

L’annata di Shai Gilgeous-Alexander è stata semplicemente straordinaria. Oltre al premio di Most Valuable Player 2025, ha ricevuto la terza selezione consecutiva in un quintetto All-NBA, un risultato che consolida il suo status di superstar assoluta nella lega.

L’MVP è arrivato dopo una gara-2 da 38 punti contro i Minnesota Timberwolves e mentre guida i Thunder in una storica corsa playoff, che potrebbe consacrare definitivamente OKC come contender per il titolo.

Un’estensione da 380 milioni: i dettagli del futuro contratto di SGA

L’attuale contratto di Shai Gilgeous-Alexander scade nel 2027, senza opzioni. Già da quest’estate potrebbe firmare un’estensione da 293 milioni in 4 anni, secondo ESPN. Tuttavia, il regolamento NBA prevede che le selezioni All-NBA in tre stagioni consecutive e la vittoria dell’MVP diano diritto a un “supermax extension”.

Risultato? Dal 2026, SGA potrà firmare per 380 milioni in 5 anni: quasi 90 milioni in più rispetto al contratto che potrebbe firmare oggi.

Nessun agente: Shai si rappresenta da solo

In un contesto sempre più evoluto, Shai ha preso una decisione in controtendenza ma molto strategica: si rappresenterà da solo nelle prossime trattative contrattuali. Lo scorso febbraio ha annunciato la separazione dall’agente Thad Foucher del gruppo Wasserman.

Una scelta che gli permetterà di risparmiare il 4% sulle commissioni e trattare direttamente con OKC, franchigia che non ha certo intenzione di lasciarsi scappare il suo MVP.

Anche il leggendario agente David Falk ha approvato la mossa:

“Se sei LeBron o Steph Curry non hai bisogno di un agente. E nemmeno Shai. Il suo valore è chiaro e otterrà il massimo ad occhi chiusi.”

Shai Gilgeous-Alexander: simbolo del futuro NBA

Con il nuovo contratto in arrivo, l’MVP 2025 è destinato a diventare uno dei volti del futuro NBA, non solo sul parquet ma anche dal punto di vista economico e strategico. La sua autonomia nelle trattative, il talento cristallino e il carisma lo rendono già oggi una delle figure più influenti del panorama cestistico mondiale.

