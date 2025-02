Shai Gilgeous-Alexander licenzia l’agente prima dei colloqui per la firma del Super-Max

L’inaspettata decisione di Shai Gilgeous-Alexander di diventare il proprio agente ha catturato l’attenzione dei media sportivi e degli appassionati di basket. Dopo aver interrotto la collaborazione con Thad Foucher della Wasserman, il talentuoso giocatore degli Oklahoma City Thunder si sta preparando per un possibile contratto stratosferico in estate.

Un contratto da Super-Max in arrivo

Gilgeous-Alexander, attualmente 26enne, si trova in una posizione privilegiata per ricevere un’estensione di super-max con i Thunder. Secondo quanto riportato da Chris Haynes e ESPN, il giovane talento sarà eleggibile per un’estensione di contratto che potrebbe ammontare fino a 291 milioni di dollari per quattro anni. Questo accordo lo renderebbe uno dei giocatori meglio pagati della NBA, con un salario medio annuale di 72,75 milioni di dollari solo dal contratto con la squadra.

Prestazioni da MVP

La stagione attuale ha visto Gilgeous-Alexander al centro della conversazione per il premio MVP. Con una media impressionante di 32.5 punti a partita, guida la lega in questo fondamentale. Inoltre, sta contribuendo significativamente anche in altre statistiche, con una media di 5.1 rimbalzi, 6.1 assist e 1.9 rubate a partita. Il suo stile di gioco versatile e la capacità di fare la differenza in campo lo hanno fatto emergere come una delle stelle più brillanti della NBA.

Il Ruolo nei Thunder

Gilgeous-Alexander ha avuto un impatto notevole sulla sua squadra, portando gli Oklahoma City Thunder a stabilire il miglior record nella Western Conference, con 44 vittorie e solo 10 sconfitte fino alla pausa dell’All-Star Game. La sua leadership in campo e la capacità di affrontare le sfide sono state fondamentali per il successo della squadra e per il suo riconoscimento tra i migliori del campionato.

Conclusioni

I prossimi mesi saranno cruciali per Shai Gilgeous-Alexander, non solo per il potenziale rinnovo contrattuale, ma anche per la sua carriera personale. La decisione di gestire da solo le negoziazioni potrebbe rivelarsi una mossa strategica, considerato il suo attuale status di superstar.