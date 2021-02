Sha’markus Kennedy e Matteo Piccoli sono due obiettivi di Verona

La Scaligera Verona, che ha da poco assunto Alessandro Frosini come nuovo direttore sportivo, sta pensando a Sha’markus Kennedy e Matteo Piccoli come nuovi rinforzi dalla Serie A. L’americano rookie è ai margini di Cantù mentre l’italiano è aggregato a Varese da inizio stagione.

La Tezenis vuole tornare in Serie A ma l’inizio di stagione non è stato per niente soddisfacente perché i gialloblu per il momento sono terz’ultimi in classifica con solo 6 vittorie in 16 partite disputate.

Fonte: Superbasket

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.