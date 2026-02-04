Shams Charania, Tacko Fall, Cafù… tutti i partecipanti all’NBA All-Star Celebrity Game

Come ogni anno la lista dei partecipani all’All-Star Celebrity Game regala delle perle. Quest’anno ci sono parecchi volti noti anche per noi non-americani, a partire da qualche vecchia conoscenza NBA. La partita, una tradizione dell’All-Star Weekend, aprirà la serie di eventi a Los Angeles e verrà disputata venerdì 13 febbraio.

Una squadra sarà “allenata” dai fratelli Antetokounmpo (Giannis, Thanasis e Alex) insieme a Markus “Mookie” Betts, star dei Los Angeles Dodgers nella MLB. L’altra formazione invece vedrà in panchina l’attore Anthony Anderson e due creators e trainer, Lethal Shooter e Chris Brickley.

Gli Antetokounmpo guideranno una squadra che tra le proprie fila conterà il popolarissimo insider di ESPN Shams Charania, ma anche l’ex NBA Tacko Fall, che negli ultimi mesi ha giocato in Cina. Ci sarà poi Jeremy Lin, ritiratosi da pochi mesi, l’ex calciatore brasiliano di Roma e Milan Cafù, la rapper Glorilla, il comico Keegan-Michael Key, e l’attore cinese Dylan Wang.

Nella squadra allenata invece da Anderson ci sarà Jason “White Chocolate” Williams, il proprietario dei Suns Mat Ishbia, il produttore Mustard, Keenan Allen, wide receiver dei Los Angeles Chargers, il velocista canadese Andre De Grasse e l’attore cinese Simu Liu (famoso per aver interpretato Shang-Chi nell’universo Marvel).