Shane Larkin crede che l’Efes possa diventare una squadra leggendaria

Shane Larkin Efes – L’Anadolu Efes Istanbul e Shane Larkin sono sulla buona strada per realizzare qualcosa che solo due squadre hanno fatto prima di loro in questo secolo: diventare campioni per 2 anni consecutivi dell’EuroLega.

Solo il Maccabi Tel Aviv (2004 e 2005) e l’Olympiacos Piraeus (2012 e 2013) – che sarà anche l’avversario dell’Efes nella semifinale del 2022 – hanno vinto 2 titoli consecutivi di EuroLeague nell’era moderna della competizione. Larkin crede che, se lui e i suoi compagni di squadra riusciranno a entrare a far parte del club, la loro squadra diventerà leggendaria.

“Siamo una squadra di veterani. Sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare per vincere, per competere. Abbiamo vinto il campionato turco negli ultimi anni e l’anno scorso abbiamo vinto l’EuroLega. Quindi abbiamo praticamente vinto tutto quello che potevamo vincere. Ma riuscire a mettere tutto insieme in una stagione sarà grande per noi. Se riusciamo a farlo, penso che diventeremo una delle migliori squadre nella storia europea”.

Non sarà per nulla semplice ripetersi ma non è nemmeno così impossibile. L’Efes – dopo un inizio difficile – è riuscito a rimettersi in carreggiata e ora è probabilmente la favorita alla vittoria del titolo. Tra pochissimi giorni sapremo se Shane Larkin sarà riuscito a completare l’opera.

