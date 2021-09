Shaq ha raccontato di quando comprò una casa solo perché una celebrità che gli piaceva viveva di fronte

Ospite qualche giorno fa del Jimmy Kimmel Show, Shaquille O’Neal ha confermato o smentito alcune leggende metropolitane sul suo conto. Oltre a raccontare di aver sradicato cinque orinatoi dalla rabbia in seguito ad un’eliminazione dei Lakers dai Playoff, The Diesel ha esposto anche un aneddoto a tinte rosa di quando era più giovane.

Jimmy Kimmel ha chiesto a Shaq se fosse vero che una volta, a Los Angeles, comprò una casa che non gli piaceva davvero solo perché aveva saputo che Paula Abdul viveva dall’altra parte della strada. O’Neal ha confermato tutto.

Ero a Los Angeles, stavo cercando una casa. Quella non mi piaceva, ma il tipo che era con me mi disse: “Paula Abdul vive dall’altra parte della strada”. Chiesi: “Chi?”. “Paula Abdul”. “Ok, la prendo!”. Mi chiese se volessi almeno guardare come fosse fatta all’interno, ma gli dissi: “No, la prendo e basta”.

Paula Abdul è una personalità televisiva e popstar americana per la quale evidentemente Shaq aveva un debole a fine anni ’90. Comprare una casa non sarà stato comunque un grande sacrificio per O’Neal, che in carriera, solo dai contratti NBA, ha guadagnato quasi 300 milioni di dollari.