Shaq inventa un soprannome CLAMOROSO per Nikola Jokic 😂

Il centro dei Denver Nuggets Nikola Jokic Γ¨ senza dubbio il miglior giocatore del campionato in questo momento. Il due volte MVP dell’NBA Γ¨ anche senza dubbio uno dei migliori centri di tutti i tempi, lo dicono le sue performance e i suoi numeri. Anche se, per essendoci stati altri big man a dominare sotto le plance, la maestria offensiva che Jokic mostrata non ha eguali, anche meglio di Shaq sotto certi punti di vista.

In effetti, Γ¨ quel tipo di abilitΓ che ha permesso ai Denver Nuggets di prendere un vantaggio per 3 a 2 sui Phoenix Suns nelle semifinali della Western Conference dopo la loro clamorosa vittoria sui Suns in Gara 5.

Nella gara, Jokic ha registrato 29 punti, 13 rimbalzi, 12 assist, 2 stoppate e 1 recupero in 37,5 minuti.

Nikola Jokic puts up a triple-double as the @nuggets win Game 5 to secure a 3-2 lead! 29 PTS

13 REB

12 AST DEN/PHX Game 6: Thurs. | 10pm/et on ESPN pic.twitter.com/hr9d2nEoUx — NBA (@NBA) May 10, 2023

Il tutto mentre tira con il 60% dal campo. È stata la decima partita di playoff di Jokic con una tripla doppia, mai nessuno aveva fatto come lui, nemmeno il centro Hall of Fame, Wilt Chamberlain.

Il co-conduttore di Inside The NBA, Ernie Johnson, si Γ¨ congratulato con Jokic per i suoi risultati, portando a uno scambio di battute tra Jokic e un altro centro Hall of Famer, Shaq O’Neal.

“Grazie mille”, dice Jokic mentre risponde a Johnson. β€œDov’Γ¨ Shaq? Shaq Γ¨ in quella lista?”, aggiunge sorridendo.

Ernie Johnson: "You passed Wilt Chamberlain tonight for most triple-doubles by a Center. Congrats on that!” Nikola Jokic: "Nice, thank you. Is Shaq on that list?" Shaq: "No, because I never passed Big Honey." πŸ˜‚ pic.twitter.com/gn9EFClc2V — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 10, 2023

“No”, risponde Shaq. “PerchΓ© io non la passavo, Big Honey.”

O’Neal Γ¨ stato un assistman migliore di quanto lui stesso dica. Tuttavia, 2,5 assist a partita – che ha tenuto come media nel corso della sua carriera – impallidiscono rispetto ai 6,6 di Jokic.

