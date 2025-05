Shaq O’Neal entra nel Napoli Basket: svolta epocale per il club partenopeo

Il mondo del basket italiano è stato scosso da una notizia clamorosa: Shaq O’Neal, leggenda della NBA, entra a far parte della nuova proprietà del Napoli Basket. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’ex stella dei Los Angeles Lakers sarà socio e testimonial del club, affiancando l’imprenditore italo-americano Matt Rizzetta, che ha acquisito il 66% delle quote societarie .

Un nuovo corso per il Napoli Basket

Matt Rizzetta, già proprietario del Campobasso Calcio e del Brooklyn FC, ha deciso di investire nel Napoli Basket, portando con sé una figura iconica come Shaquille O’Neal. Il coinvolgimento di Shaq rappresenta un’opportunità unica per aumentare la visibilità del club e attrarre nuovi sponsor e tifosi.

Shaq e l’amore per l’Italia

Shaquille O’Neal non ha mai nascosto il suo affetto per l’Italia. Negli anni, ha visitato diverse città italiane, mostrando interesse per la cultura e la passione sportiva del Paese. Il suo ingresso nel Napoli Basket potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il club e per il basket italiano in generale.

Prospettive future

Con l’arrivo di Rizzetta e Shaq O’Neal, il Napoli Basket si prepara a un futuro ambizioso. L’obiettivo è quello di consolidare la presenza in Serie A e puntare a risultati sempre più importanti, sia a livello nazionale che internazionale. La presenza di Shaq potrebbe anche favorire l’arrivo di nuovi talenti e investimenti nel club.

Conclusione

L’ingresso di Shaquille O’Neal nella proprietà del Napoli Basket rappresenta una svolta storica per il club e per tutto il movimento cestistico italiano. Con la nuova gestione, i tifosi possono sognare in grande e sperare in un futuro ricco di successi e soddisfazioni.