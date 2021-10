Shaq parla del piano di LeBron per porre fine al dibattito su chi sia il GOAT

LeBron James è appena entrato nella sua diciannovesima stagione in NBA ma il dibattito su chi sia il GOAT non è ancora terminato. La leggenda dei Los Angeles Lakers, Shaq O’Neal, sembra certamente pensarla così e ha persino esposto il piano segreto di LeBron James su come intende porre fine per sempre al dibattito GOAT. La teoria è piuttosto curiosa ma siamo certi che DJ Diesel non abbia parlato a caso.

Secondo Shaq, la cosa più importante nella mente delle stelle dei Lakers in questo momento è diventare il capocannoniere di tutti i tempi:

“So cosa sta facendo”, ha detto O’Neal, tramite Broderick Turner del Los Angeles Times. “I campionati sono fantastici, ma sta cercando di superare Kareem. Questo è quello che sta facendo. So esattamente cosa sta facendo. Perché ora se passi Kareem, non si parla di chi sia il miglior giocatore di sempre. Pensaci? Ho visto che aveva bisogno di fare una media di 25 punti o qualcosa del genere nei prossimi anni, cosa che farà. Può farlo in altri due anni”.

Chissà se Shaq ha davvero ragione sul piano malefico di LeBron James. Qualora fosse davvero così, si tratta della strategia giusta per diventare indubbiamente il numero 1 di sempre?

