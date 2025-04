Shaquille O’Neal diventa il General Manager del college del figlio

Una nuova, sorprendente pagina nella carriera di Shaquille O’Neal. Secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, la leggenda NBA ha accettato di diventare il general manager della squadra di basket maschile di Sacramento State. Un ruolo prestigioso, che Shaq svolgerà su base volontaria, senza percepire alcun compenso.

L’iniziativa nasce anche da un legame personale: Shaqir O’Neal, figlio dell’ex centro dei Lakers, ha recentemente trasferito il proprio percorso universitario a Sacramento State dopo l’esperienza a Florida A&M. Il team è allenato da un’altra ex stella NBA, Mike Bibby, che porta in panchina la sua esperienza da ex playmaker di alto livello.

Shaquille O’Neal non è nuovo alla città di Sacramento. Tra il 2013 e il 2022 è stato proprietario di minoranza dei Sacramento Kings, consolidando così un legame con la capitale californiana che oggi si rafforza con questo nuovo incarico.

L’arrivo di Shaq rappresenta un’opportunità unica per il programma di Sacramento State, che potrà beneficiare non solo del suo carisma, ma anche della sua visione manageriale. Una mossa destinata a far parlare di sé nel mondo del college basketball e oltre. Vediamo se porterà anche risultati sportivi in campo.

