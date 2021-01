Shaquille O’Neal è tornato all’attacco di Rudy Gobert

In questi giorni, Shaquille O’Neal aveva già lanciato una frecciatina a Rudy Gobert a causa del nuovo contratto di quest’ultimo, tra i più pesanti di sempre in NBA, firmato nelle scorse settimane con gli Utah Jazz.

Shaq, che si è mostrato sempre molto critico nei confronti dei suoi “successori” nel ruolo di centro in NBA, ha attaccato, stavolta più duramente, Gobert via Instagram, pubblicando un fotomontaggio in cui schiaccia in testa al due volte Difensore dell’Anno con la didascalia: “Avrei fatto 45 punti con 16 rimbalzi e 10 tiri liberi sbagliati in 3 quarti. Lui avrebbe fatto 11 punti con 4 rimbalzi e sarebbe stato espulso per falli dopo 3 quarti. Sono troppo forte”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DR. SHAQUILLE O’NEAL Ed.D. (@shaq)

