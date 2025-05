Shaquille O’Neal nel Napoli Basket? La smentita del club partenopeo

Nella giornata di ieri la notizia del possibile ingresso di Shaquille O’Neal nel Napoli Basket, come socio o come semplice testimonial, aveva scosso il mondo cestistico italiano. La suggestione era arrivata dal quotidiano Il Mattino, il quale ne aveva parlato in modo concreto. Poche ore dopo era arrivata l’ufficialità della cessione delle quote di maggioranza del club partenopeo ad una cordata guidata dall’imprenditore italoamericano Matt Rizzetta e tutte le tessere sembravano andare al proprio posto.

È però arrivata una smentita da parte del Napoli Basket in merito al possibile coinvolgimento di Shaq nelle attività del club. “Non vi è alcun contatto in essere” si legge nel comunicato ufficiale della squadra azzurra, che ha bollato le notizie diffuse dalla stampa come “in questo momento prive di fondamento”. Una chiusura non definitiva, ma sicuramente perentoria.

Il comunicato stampa: