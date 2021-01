Shaquille O’Neal torna sul ring: previsto un nuovo incontro di wrestilng

Non solo l’attività di opinionista televisivo e cantante, Shaquille O’Neal si appresta ad avviare un’altra attività. The Diesel, infatti, tornerà presto sul ring per un incontro di wrestilng.

Non si tratterà di un debutto per l’ex centro di Lakers, Heat e Magic, salito sul ring già nel 2016 per affrontare Big Show in un match della WWE in memoria di Andre The Giant.

Adesso, invece, Shaq dovrebbe combattere in un incontro della AEW, federazione i cui diritti televisivi sono detenuti da TNT, il network per il quale O’Neal lavora come analyst (con polemiche all’ordine del giorno). L’evento in cui dovrebbe essere coinvolto è PPV Revolution, in programma a Marzo. L’avversario, sfidato in diretta, sarà Cody Rhodes che ha accettato la sfida, suggerendo che al suo fianco combatta anche Red Velvet mentre Jade Cargill sarà il compagno di Shaq.

Fonte: Sky Sport

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.