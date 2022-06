Shaquille O’Neal vuole diventare proprietario di un team in cui ha giocato

Non è un segreto che Shaquille O’Neal sia uno degli ex giocatori NBA di maggior successo ai giorni nostri. Il cetro Hall of Famer ha fatto una bella fortuna nella sua carriera post-basket attraverso tutti i tipi di iniziative imprenditoriali che si sono rivelate piuttosto redditizie. In questo momento, però, è chiaro che Shaq ha un ardente desiderio di tornare in NBA.

Ovviamente non come giocatore. Tuttavia, il 50enne Shaquille O’Neal ha ormai chiarito con abbondanza di voler diventare il proprietario di una delle sue ex squadre: gli Orlando Magic,

“Ascolta, fammi gestire ancora quella franchigia. Se vogliono vendercela, la famiglia DeVos, siamo pronti per partire subito”, ha detto O’Neal su The Big Podcast. “Questo messaggio va alla famiglia DeVos, se siete pronti a vendere gli Orlando Magic, vendili a qualcuno che li porterà al livello successivo, siamo noi. Persone intelligenti combinate con persone di buon senso e persone che sono già state lì prima, non puoi sbagliare”.

Shaq vuole possedere i Magic e ora ha fatto una dichiarazione pubblica delle sue intenzioni. O’Neal ha anche annunciato che intende collaborare con l’ex compagno di squadra ai Magic, Dennis Scott, che sembra anche essere molto interessato alla prospettiva.

Leggi anche: Portland chiama Kevin Durant: Lillard e Nurkic ci flirtano sui social