Shaun Stonerook sfotte Milano: “4-0? Certe cose non cambiano mai”

In pochi si aspettavano forse che l’Olimpia Milano avrebbe perso lo Scudetto, ancora meno per 4-0 contro la Virtus Bologna in finale. Per le V Nere è stato il 16° tricolore della loro storia, con Milos Teodosic nominato MVP. Per Milano invece la prima finale persa dal 2012, quando fu sconfitta 4-1 dalla Mens Sana Siena (Scudetto poi revocato ai toscani). Dopo la sirena finale per i meneghini è arrivato uno sfottò molto particolare, da un grande rivale del passato: Shaun Stonerook, ex capitano di Siena.

“4-0?” – ha scritto Stonerook con tante emoji sorridenti. – “Immagino che alcune cose non cambino mai”. Riferimento ovvio alle tante finali tra Milano e Siena, vinte ripetutamente dalla Mens Sana. Sia nella stagione 2008-09 che nella 2009-10 infatti Siena ebbe la meglio sull’Olimpia per 4-0.

