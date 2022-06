Shavon Shields è l’MVP delle Finali Scudetto 2022

Come ci si poteva aspettare, la LBA ha premiato Shavon Shields come MVP delle Finali Scudetto 2022. L’americano è stato spesso il miglior giocatore in campo in questa serie contro la Virtus Bologna, vinta dalla sua Olimpia Milano per 4-2.

Anche nella Gara-6 di questa sera Shields ha segnato 15 punti, e in generale ha mantenuto 15.2 punti di media in questa serie. Per l’ex Trento e Baskonia è il primo Scudetto della carriera, nonché il quarto titolo vinto con la maglia di Milano dopo una Supercoppa e due Coppe Italia.