Shengelia alla Virtus Bologna: stipendio e quell’accordo col Barcellona

Toko Shengelia, da ieri sera, è ufficialmente un nuovo giocatore della Virtus Bologna. Ennesimo regalo che Massimo Zanetti ha fatto al popolo bianconero dopo le firme di Milos Teodosic, Marco Belinelli, Nico Mannion e ultimo Daniel Hackett. Nell’edizione di oggi, il Corriere di Bologna ha fatto luce sulle cifre dell’accordo tra Shengelia e la Virtus: 600.000 euro per 4 mesi, fino a giugno 2022. Uno stipendio in linea con quello che il georgiano percepiva al CSKA Mosca, pari a 1.8 milioni di euro per tutta la stagione.

Non solo: secondo il Corriere di Bologna, Shengelia avrebbe anche già un principio di accordo col Barcellona per le prossime 2-3 stagioni. Non è un segreto che il lungo voglia giocare in Eurolega, cosa che non poteva fare per il finale di stagione visto che il mercato della prima competizione europea si è chiuso qualche settimana fa. Non è detto che la Virtus Bologna riuscirà a strappare un pass per l’Eurolega, dipenderà dal cammino in EuroCup, e Shengelia si sarebbe così cautelato.