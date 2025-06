Shengelia guida la Virtus Bologna contro Brescia: manca una vittoria allo Scudetto

Virtus Segafredo Bologna – Germani Brescia 75-65

(22-21; 17-11; 19-19; 17-14)

La Virtus Bologna fa valere ancora una volta il fattore campo e si porta sul 2-0 nella serie contro la Germani Brescia, imponendosi alla Segafredo Arena con il punteggio di 75-65. Un match fisico, a tratti intenso, deciso da un grande ultimo quarto dei bianconeri, che piazzano l’allungo definitivo trascinati da un monumentale Toko Shengelia, autentico MVP della serata.

1° tempo

La sfida parte subito su ritmi alti, con entrambe le squadre che trovano il fondo della retina dalla lunga distanza. Hackett, Shengelia e Taylor rispondono ai colpi di Ivanovic e Rivers, con la Virtus che chiude il primo quarto avanti 22-21 grazie alla fisicità di Cordinier e Zizic.

Nel secondo periodo il copione non cambia: Brescia risponde colpo su colpo, trascinata da Burnell e Cournooh, ma è ancora Shengelia a dominare nel pitturato. Un parziale firmato Hackett-Taylor regala ai padroni di casa il +7 all’intervallo lungo (39-32).

2° tempo

La Virtus prova l’allungo decisivo nel terzo periodo, toccando anche il +13 con le bombe di Taylor e Pajola. Ma la Germani reagisce con orgoglio, trascinata da un contro-break di Bilan e Dowe che riporta i biancoblu sul -3 (53-50). È Akele, con una tripla pesantissima dall’angolo, a ridare slancio alla Virtus prima del buzzer beater firmato Shengelia che chiude il quarto sul 58-51.

L’ultimo periodo è il capolavoro difensivo di Bologna: Pajola piazza un intercetto e una tripla fondamentale, mentre Shengelia e Zizic consolidano il vantaggio. Burnell ci prova con l’ennesima tripla, ma la Virtus non trema e chiude il match con personalità, allungando la serie sul 2-0.

Virtus Bologna: Shengelia 15 punti, 9 falli subiti, 8 rimbalzi, 7 assist; Taylor 13; Alessandro Pajola 11 punti, 6 rimbalzi, 1 palla recuperata; Akele e Hackett 10 punti a testa.

Brescia: Burnell 21 punti, 9 falli subiti, 8 rimbalzi, 5 recuperi; Ivanovic 12 e Rivers 8.

Prossimo appuntamento: Gara 3 a Brescia, ultima chiamata per riaprire la serie

Ora la serie si sposta al PalaLeonessa per Gara 3, in programma il 17 giugno. Brescia è con le spalle al muro, ma ha già dimostrato di poter far male alla Virtus se riesce a tenere alta l’intensità per 40 minuti. Per Bologna, invece, c’è l’occasione di vincere il tricolore. Sarà battaglia vera.

QUI le stats complete del match.