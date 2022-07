Shengelia rinnova con la Virtus Bologna? Sergio Scariolo fa sognare i tifosi

Toko Shengelia è stato probabilmente il più grande colpo di mercato dell’Era Zanetti. Fino ad oggi naturalmente. Il lungo georgiano è arrivato a marzo a Bologna a seguito dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. Non potendo firmare con club che militano in EuroLega perché la finestra di mercato si era chiusa diverse settimane prima, ha deciso di provare a vincere l’EuroCup con la V.

Ora il sogno della Virtus Bologna è rinnovarlo magari per un altro paio di stagioni, costruendo intorno a lui, Daniel Hackett, Alessandro Pajola, Marco Belinelli e Milos Teodosic il futuro prossimo della Virtus Bologna.

A riaccendere la fiamma virtussina ci ha pensato nientepopodimeno che il coach delle VuNere, Sergio Scariolo, che ha pubblicato questo tweet insieme al georgiano davvero molto esplicativo pubblicato prima della vittoria della Spagna sulla Georgia nella qualificazione ai Mondiali del 2023:

“Meglio con Toko che contro di lui 🙄 …buone sensazioni però… 😉”.

Better with Toko than against him 🙄…good vibes though…😉 pic.twitter.com/YmWa0Pd9IT — Sergio Scariolo (@sergioscariolo) July 4, 2022

Sappiamo benissimo che non sarà semplice trattenerlo perché Shengelia piace a tutti e soprattutto potrebbe interessare a qualche franchigia NBA, le vere competitor da battere.

Naturalmente la Segafredo non può aspettare in eterno la decisione di Toko. Però siamo certi farà di tutto per convincerlo, offrendogli la possibilità di essere super centrale nel progetto bianconero e con un lauto bonifico sul proprio conto ogni mese. Particolare non di poco conto.

