SHIELDS E MIROTIC EROICI: l’EA7 Milano compie l’impresa contro il Real Madrid!

EA7 OLIMPIA MILANO – REAL MADRID : 81 – 76

(23 – 19, 48 – 29, 66 – 54. 81 – 76)

L’EA7 Olimpia Milano compie l’impresa e batte la super-corazzata Real Madrid di Chus Mateo a seguito di una prestazione spavalda.

I biancorossi sono riusciti a tenere sotto controllo il ritmo partita soprattutto nei minuti finali, sintomo di ritrovamento di quelle certezze che in numerose occasioni della stagione sono venute a mancare.

PRIMO TEMPO

I blancos partono forti testando sin da subito la capacità di reazione dell’EA7 Milano con un parziale di 5 – 12 in tre minuti. Il pick and roll centrale Campazzo – Tavares genera numerosissime soluzioni, con l’argentino subito a produzione offensiva (5 assist e 5 punti).

Ettore Messina vuole riflettere insieme ai suoi e ferma subito il cronometro. Il time-out è uno spartiacque del match: l’EA7 prende fiducia trascinata dal leader tecnico Shavon Shields che la riporta in partita con 11 punti personali, e Mirotic firma due triple appena entrato in campo. Il primo periodo termina 23 – 19.

Il Forum si infuoca e Milano lo segue inscenando un secondo periodo straordinario.

Mirotic è in gran serata e continua a martellare dall’arco la difesa di Real Madrid, un po’ troppo superficiale nel continuare a concedere tiri aperti all’ex NBA, seguito dal tedesco LO che firma i punti del 36 – 19. In casa blancos contribuisce alla pioggia sul bagnato il disastroso ingresso di Poirier, forse alla sua peggior prestazione stagionale, protagonista di facili tap-in falliti e in costante ritardo in raddoppio sul pick and roll biancorosso. Per cinque minuti di fila la difesa di Messina rimane inviolata, complici anche le mani fredde avversarie che inchiodano sul ferro tanti tiri aperti (1 su 8 da tre nel periodo), mentre Shields prosegue il fatturato offensivo di Mirotic arrivando a quota 18 e invitando i suoi a sedere in panca a fine primo tempo sul punteggio di 48 – 29.

SECONDO TEMPO

L’EA7 Milano finalmente spezza l’incantesimo del terzo periodo, rinomato per essere quest’anno la fase del match in cui Messina & co. subiscono mortiferi parziali, e risponde ai tentativi di rimonta di Deck ed Hezonja con le marcature di Hall e Mc Gruder. Tuttavia Real Madrid qualcosa la raccoglie e all’ultima sirena sul tabellone legge – 12 (66 – 54).

La capolista dell’Eurolega anche nelle peggiori serate dimostra di avere una quantità infinita di talento in roster: Yabusele con i rimbalzi e l’ex Chacho Rodriguez invertono l’inerzia della partita ripresentando all’Olimpia lo spettro dell’ennesima rimonta subita.

C’è da fare i conti, però, con Mirotic, autore di una prestazione che rasenta le soglie della perfezione. Nelle mani dello spagnolo si concentrano i possessi decisivi e fa sempre canestro; Milano riacquista 6 lunghezze di vantaggio, poi Real si riavvicina e Llull fallisce la bomba del -3 mentre Melli giganteggia a rimbalzo contro Tavares, anch’egli come Poirier in pessima serata. Sul possesso difensivo successivo Shields ruba palla e azzanna la giugulare della partita (81 – 76) mandando in visibilio il Forum di Assago.

La vittoria è di importanza considerevole per l’EA7, mai così vicina al piazzamento play-in (sole due vittorie di distanza da Valencia e Maccabi). Ma non è il momento di fare conti: occorrerà un finale di regular season strepitoso per rimettere sui binari giusti un’annata complicata da sconfitte maturate non solo per le evidenti difficoltà di gioco, ma anche e soprattutto per le assenze pesantissime di pezzi da 90 come Shields e Mirotic, autori in comunione di 50 punti sugli 81 di Milano nel match di stasera.

L’Eurolega si prende una pausa di circa 20 giorni per consentire ai vari team di ricaricare le energie in vista del tour de force finale. Milano torna in campo il 1 Marzo a Lyon, forte di nuove motivazioni e di un roster, si spera, al completo!

EA7 OLIMPIA MILANO: Shields 27, Mirotic 23, Lo 8, Napier 8, Mc Gruder 7, Hall 4, Hines 2, Melli 2

REAL MADRID: Musa 12, Hezonja 11, Deck 10, Rodriguez 9, Campazzo 8, Tavares 8, Poirier 6, Yabusele 5, Llull 4, Fernandez 3.

Foto: @Olimpia Milano

