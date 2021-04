Shields trascina l’Olimpia Milano al successo sulla Virtus Bologna

Olimpia Milano 94 – Virtus Bologna 84

(27-18, 26-21, 17-26, 24-19)

L’Olimpia Milano mette un’ipoteca (quanto meno) sul secondo posto in regular season. I meneghini, dopo la finale di Supercoppa e la gara di andata, battono per la terza volta in stagione la Virtus Bologna e la staccano in classifica. In virtù del 2-0 negli scontri diretti i lombardi sono vicinissimi alla seconda piazza che potrebbe valere, in una eventuale semifinale, il vantaggio del fattore campo proprio sulle V Nere.

Assoluto protagonista Shavon Shields, autore di 35 punti, di cui ben 22 in un primo tempo pressoché perfetto. In effetti in avvio la Virtus sembra ancora tramortita dall’eliminazione in EuroCup e gioca malissimo su entrambe le metà campo. Poca intensità in difesa, scelte rivedibili sui pick and roll e ben 15 palle perse spianano la strada a Milano, avanti 53-39 all’intervallo.

Ad evitare la debacle alla Segafredo nel primo tempo ci pensano un ottimo Alibegovic e qualche giocata di Belinelli. Dopo l’intervallo, invece, i bolognesi alzano l’intensità in difesa e recuperano punto su punto, sfruttando anche l’energia di Abass. Nell’ultimo periodo arriva al Forum anche Teodosic che trascina i suoi fino al -2, con LeDay a respingere gli assalti. Nel finale, però, la giocata che decide la partita è il quinto fallo su tiro da tre fischiato nella partita. A beneficiarne Shields che concretizza il gioco da quattro punti per il +7. Dall’altra parte invece Ricci sbaglia dall’arco e lamenta un fallo ai suoi danni, beccandosi il tecnico che manda in archivio il match.

TABELLINI

Milano: LeDay 21 (8 rimb), Punter 4, Shields 35, Hines 7, Wojciechowski n.e., Delaney 11, Cinciarini 5, Moraschini, Datome, Biligha 4, Brooks 2, Rodriguez 2. Coach: Messina.

Virtus: Weems 6, Belinelli 15, Abass 5, Gamble 9, Teodosic 15, Nikolic n.e., Deri n.e., Pajola 2, Adams 2, Ricci 3, Alibegovic 18, Hunter 9. Coach: Djordjevic.

