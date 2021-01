Shock a Mosca: Mike James sta per lasciare bruscamente il CSKA?

Il rapporto tra Mike James e coach Itoudis si era incrinato già il mese scorso, quando l’americano era stato estromesso da una partita di Eurolega per punizione per poi essere reintegrato. Ora però sembra che la rottura non sia più sanabile: secondo Fabrizio Lorenzi, il dirigente che portò James a Omegna all’inizio della sua carriera, l’esperienza dell’americano al CSKA Mosca sarebbe prossima alla sua conclusione.

Una conferma dopo che nelle scorse ore era stato fatto notare come James avesse smesso di seguire, su Instagram, sia il CSKA che tutti i suoi compagni di squadra. La stella dei russi era arrivata a Mosca nell’estate 2019 e in questa stagione sembrava destinata a vincere l’MVP di Eurolega.

In attesa di definire il futuro di James, come riportato da Donatas Urbonas il giocatore non è volato a Berlino con la squadra per la trasferta di Eurolega di questa settimana.

Mike James is not travelling to Berlin with CSKA Moscow, per sources. — Donatas Urbonas (@Urbodo) January 26, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.