Shock in Serie B femminile: allenatore dà uno schiaffo a una giocatrice 17enne

In questi giorni sono in corso i Playoff di Serie B Femminile. La serie di finale vede di fronte il Basket Roma e Panthers Roseto, che nelle scorse ore è stato teatro di un increscioso episodio con protagonista, in negativo, il coach della squadra capitolina, Luciano Bongiorno. L’allenatore ha tirato uno schiaffo a una delle sue giocatrici mentre questa tornava in panchina, sollevando giustamente grosse polemiche.

In un periodo storico così sensibile alla violenza, verbale e fisica, sulle donne, un episodio del genere è infatti inaccettabile. Aggravante il fatto che la vittima sia addirittura una ragazza minorenne. Il video dell’accaduto è stato postato da Giampaolo Poliandri, che ha denunciato il comportamento del coach chiedendo l’intervento della FIP. Differenza Donna APS e Assist Associazione nazionale Atlete hanno chiesto la radiazione dell’allenatore da parte della Federazione.