Shock nel mondo del basket: è morto Adreian Payne a soli 31 anni

Lutto nel mondo del basket, sia americano che europeo. Poco fa è stata data la notizia della morte di Adreian Payne, lungo statunitense di appena 31 anni, prodotto di Michigan State.

Payne era stato 15° scelta assoluta al Draft 2014 per gli Atlanta Hawks, totalizzando 105 presenze tra la franchigia della Georgia, i Minnesota Timberwolves e gli Orlando Magic, con 4.0 punti e 2.9 rimbalzi di media. Poi esperienze anche in Europa, in particolare con Panathinaikos e ASVEL, e in Cina. Fino a febbraio aveva giocato in Lituania. In carriera aveva vinto un campionato francese, uno greco, una Coppa di Francia e una di Grecia.

Al momento non ci sono dettagli sulle ragioni della morte.

Former Michigan State basketball player Adreian Payne has died at 31, @chrissolari confirms pic.twitter.com/VQaimAqwaE — philip lewis (@Phil_Lewis_) May 9, 2022